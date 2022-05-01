Direktoryo ng mga Kumpanya
VTEX
VTEX Mga Sweldo

Ang sahod ng VTEX ay mula $30,845 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $215,070 para sa isang Benta sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng VTEX. Huling na-update: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inhinyero ng Software
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Konsultant sa Pamamahala
$84.1K
Marketing
$80.2K

Disenyer ng Produkto
$51.6K
Manager ng Produkto
$60K
Benta
$215K
Manager ng Inhinyeryang Software
$212K
Arkitekto ng Solusyon
$66.5K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa VTEX ay Benta at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $215,070. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa VTEX ay $66,455.

