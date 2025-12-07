Direktoryo ng mga Kumpanya
Volaris Group
Volaris Group Operasyon ng Negosyo Sahod

Ang average na Operasyon ng Negosyo kabuuang kompensasyon sa Volaris Group ay mula CA$93.4K hanggang CA$136K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Volaris Group. Huling na-update: 12/7/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$77K - $89.4K
Canada
Karaniwang Range
Posibleng Range
$67.9K$77K$89.4K$98.5K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Volaris Group?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Operasyon ng Negosyo sa Volaris Group ay may taunang kabuuang bayad na CA$135,555. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Volaris Group para sa Operasyon ng Negosyo role ay CA$93,408.

Iba pang Resources

