VMware Inhinyero ng Software Sahod sa Pune Metropolitan Region

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Pune Metropolitan Region sa VMware ay mula ₹2.25M bawat year para sa P1 hanggang ₹8.4M bawat year para sa Staff Engineer 1. Ang median na yearng kompensasyon in Pune Metropolitan Region package ay umabot sa ₹4.82M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng VMware. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
MTS 1
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa VMware, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
