VMware Inhinyero ng Software Sahod sa Ireland

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Ireland sa VMware ay mula €85.7K bawat year para sa P1 hanggang €176K bawat year para sa Staff Engineer 1. Ang median na yearng kompensasyon in Ireland package ay umabot sa €130K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng VMware. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
MTS 1
€85.7K
€77.1K
€0
€8.6K
MTS 2
€82.1K
€65.7K
€7.6K
€8.7K
MTS 3
€114K
€84.9K
€19.2K
€9.5K
Senior MTS
€150K
€106K
€31.7K
€12K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa VMware, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
Kasamang mga TituloMaghandog ng Bagong Titulo