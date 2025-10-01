VMware Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Dublin Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Dublin Area sa VMware ay mula €85.9K bawat year para sa P2 hanggang €153K bawat year para sa P4. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Dublin Area package ay umabot sa €132K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng VMware. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
MTS 1
€ --
€ --
€ --
€ --
MTS 2
€85.9K
€66K
€10.5K
€9.4K
MTS 3
€113K
€83.6K
€19.8K
€9.2K
Senior MTS
€153K
€107K
€32.8K
€12.8K
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa VMware, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
