VMware Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Austin Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Austin Area sa VMware ay mula $163K bawat year para sa P2 hanggang $284K bawat year para sa Staff Engineer 1. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Austin Area package ay umabot sa $222K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng VMware. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$163K
$121K
$25.3K
$15.9K
MTS 3
$178K
$145K
$19.4K
$13.6K
Senior MTS
$220K
$170K
$22.6K
$26.8K
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa VMware, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
