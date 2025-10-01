VMware Inhinyero ng Software Sahod sa China

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in China sa VMware ay mula CN¥50K bawat year para sa P2 hanggang CN¥144K bawat year para sa Staff Engineer 1. Ang median na yearng kompensasyon in China package ay umabot sa CN¥77.6K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng VMware. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
MTS 1
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
MTS 2
CN¥50K
CN¥42.9K
CN¥5.1K
CN¥2K
MTS 3
CN¥72.2K
CN¥55.8K
CN¥12.8K
CN¥3.6K
Senior MTS
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa VMware, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
25% nag-vest sa 4th-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)
