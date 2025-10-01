Direktoryo ng mga Kumpanya
VMware
  • Sahod
  • Manager ng Produkto

  • Lahat ng Manager ng Produkto na Sahod

  • New York City Area

VMware Manager ng Produkto Sahod sa New York City Area

Ang Manager ng Produkto kompensasyon in New York City Area sa VMware ay mula $200K bawat year para sa P3 hanggang $488K bawat year para sa P6. Ang median na yearng kompensasyon in New York City Area package ay umabot sa $311K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng VMware. Huling na-update: 10/1/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
P3
Product Manager
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
Sr. Product Manager
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
Product Line Manager
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Sahod sa Internship

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa VMware, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (12.50% tuwing anim na buwan)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Produkto sa VMware in New York City Area ay may taunang kabuuang bayad na $487,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa VMware para sa Manager ng Produkto role in New York City Area ay $230,000.

