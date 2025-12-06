Direktoryo ng mga Kumpanya
Vizient
Vizient Pag-unlad ng Korporasyon Sahod

Ang average na Pag-unlad ng Korporasyon kabuuang kompensasyon sa Vizient ay mula $172K hanggang $240K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Vizient. Huling na-update: 12/6/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$185K - $217K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$172K$185K$217K$240K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Vizient?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Pag-unlad ng Korporasyon sa Vizient ay may taunang kabuuang bayad na $239,850. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Vizient para sa Pag-unlad ng Korporasyon role ay $172,200.

