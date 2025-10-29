Direktoryo ng mga Kumpanya
Vitesco Technologies
Vitesco Technologies Teknologist ng Impormasyon (IT) Sahod

Ang average na Teknologist ng Impormasyon (IT) kabuuang kompensasyon sa Vitesco Technologies ay mula HUF 7.43M hanggang HUF 10.38M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Vitesco Technologies. Huling na-update: 10/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

HUF 8.06M - HUF 9.76M
Hungary
Karaniwang Range
Posibleng Range
HUF 7.43MHUF 8.06MHUF 9.76MHUF 10.38M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Block logo
+HUF 19.97M
Robinhood logo
+HUF 30.65M
Stripe logo
+HUF 6.89M
Datadog logo
+HUF 12.05M
Verily logo
+HUF 7.58M
Ano ang mga antas ng karera sa Vitesco Technologies?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Teknologist ng Impormasyon (IT) sa Vitesco Technologies ay may taunang kabuuang bayad na HUF 10,384,902. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Vitesco Technologies para sa Teknologist ng Impormasyon (IT) role ay HUF 7,430,577.

