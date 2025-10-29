Direktoryo ng mga Kumpanya
Vitech
Vitech Manager ng Programang Teknikal Sahod

Ang average na Manager ng Programang Teknikal kabuuang kompensasyon in United States sa Vitech ay mula $105K hanggang $150K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Vitech. Huling na-update: 10/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$120K - $142K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$105K$120K$142K$150K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Programang Teknikal sa Vitech in United States ay may taunang kabuuang bayad na $149,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Vitech para sa Manager ng Programang Teknikal role in United States ay $105,300.

