Vital Biosciences
Vital Biosciences Punong Staff Sahod

Ang average na Punong Staff kabuuang kompensasyon in Canada sa Vital Biosciences ay mula CA$102K hanggang CA$148K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Vital Biosciences. Huling na-update: 10/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CA$116K - CA$134K
Canada
Karaniwang Range
Posibleng Range
CA$102KCA$116KCA$134KCA$148K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Punong Staff mga submissions sa Vital Biosciences para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

Ano ang mga antas ng karera sa Vital Biosciences?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Punong Staff sa Vital Biosciences in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$148,094. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Vital Biosciences para sa Punong Staff role in Canada ay CA$102,048.

