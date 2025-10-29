Direktoryo ng mga Kumpanya
Viseven
Viseven Inhinyero ng Software Sahod

Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon in Argentina sa Viseven ay mula ARS 17.49M hanggang ARS 24.49M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Viseven. Huling na-update: 10/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

ARS 18.93M - ARS 22.02M
Argentina
Karaniwang Range
Posibleng Range
ARS 17.49MARS 18.93MARS 22.02MARS 24.49M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Viseven?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Viseven in Argentina ay may taunang kabuuang bayad na ARS 24,488,292. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Viseven para sa Inhinyero ng Software role in Argentina ay ARS 17,491,637.

