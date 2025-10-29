Direktoryo ng mga Kumpanya
Viseven
Viseven Rekruter Sahod

Ang average na Rekruter kabuuang kompensasyon in Ukraine sa Viseven ay mula UAH 294K hanggang UAH 418K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Viseven. Huling na-update: 10/29/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

UAH 334K - UAH 396K
Ukraine
Karaniwang Range
Posibleng Range
UAH 294KUAH 334KUAH 396KUAH 418K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Viseven?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Rekruter sa Viseven in Ukraine ay may taunang kabuuang bayad na UAH 417,942. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Viseven para sa Rekruter role in Ukraine ay UAH 294,376.

