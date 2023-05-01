Direktoryo ng mga Kumpanya
Vicarious Surgical
Vicarious Surgical Mga Sweldo

Ang sahod ng Vicarious Surgical ay mula $102,000 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Mechanical Engineer sa mababang hanay hanggang $147,735 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Vicarious Surgical. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Hardware Engineer
$130K
Mechanical Engineer
$102K
Manager ng Produkto
$126K

Inhinyero ng Software
$148K
Mga Madalas na Tanong

