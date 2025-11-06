Direktoryo ng mga Kumpanya
Verizon
Verizon Manager ng Inhinyeryang Software Sahod sa India

Ang median na Manager ng Inhinyeryang Software kompensasyon in India package sa Verizon ay umabot sa ₹5.79M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Verizon. Huling na-update: 11/6/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Verizon
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Kabuuan bawat taon
₹5.79M
Antas
SMTS
Pangunahing Sahod
₹4.28M
Stock (/yr)
₹638K
Bonus
₹867K
Mga taon sa kumpanya
5 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
10 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Verizon?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Iskedyul ng Vesting

33%

TAON 1

33%

TAON 2

34%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Verizon, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33% nag-vest sa 1st-TAON (33.00% taunan)

  • 33% nag-vest sa 2nd-TAON (33.00% taunan)

  • 34% nag-vest sa 3rd-TAON (34.00% taunan)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Verizon, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Inhinyeryang Software sa Verizon in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹14,815,154. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Verizon para sa Manager ng Inhinyeryang Software role in India ay ₹5,563,922.

Iba pang Resources