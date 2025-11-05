Verizon Siyentipiko ng Data Sahod sa New York City Area

Ang Siyentipiko ng Data kompensasyon in New York City Area sa Verizon ay mula $105K bawat year para sa Data Scientist 1 hanggang $189K bawat year para sa Principal Data Scientist. Ang median na yearng kompensasyon in New York City Area package ay umabot sa $168K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Verizon. Huling na-update: 11/5/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Data Scientist 1
$105K
$101K
$0
$4.1K
Data Scientist 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
TAON 1
33%
TAON 2
34%
TAON 3
Sa Verizon, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33% nag-vest sa 1st-TAON (33.00% taunan)
33% nag-vest sa 2nd-TAON (33.00% taunan)
34% nag-vest sa 3rd-TAON (34.00% taunan)
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Verizon, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)