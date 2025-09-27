Direktoryo ng mga Kumpanya
Verity Knowledge Solutions
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Investment Banker

  • Lahat ng Investment Banker na Sahod

Verity Knowledge Solutions Investment Banker Sahod

Ang average na Investment Banker kabuuang kompensasyon in India sa Verity Knowledge Solutions ay mula ₹669K hanggang ₹913K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Verity Knowledge Solutions. Huling na-update: 9/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹716K - ₹866K
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹669K₹716K₹866K₹913K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Investment Banker mga submissions sa Verity Knowledge Solutions para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

₹13.95M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang ₹2.61M+ (minsan ₹26.15M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Verity Knowledge Solutions?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Investment Banker mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Investment Banker sa Verity Knowledge Solutions in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹913,278. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Verity Knowledge Solutions para sa Investment Banker role in India ay ₹669,212.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Verity Knowledge Solutions

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Amazon
  • Square
  • Flipkart
  • Pinterest
  • Roblox
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources