Verana Health Mga Sweldo

Ang sahod ng Verana Health ay mula $161,000 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Siyentipiko ng Data sa mababang hanay hanggang $192,500 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Verana Health. Huling na-update: 10/16/2025

Inhinyero ng Software
Median $193K
Siyentipiko ng Data
Median $161K
Manager ng Produkto
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Verana Health ay Inhinyero ng Software na may taunang kabuuang bayad na $192,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Verana Health ay $176,880.

