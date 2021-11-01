Direktoryo ng mga Kumpanya
Varicent
Varicent Mga Sweldo

Ang sahod ng Varicent ay mula $8,654 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Data Analyst in India sa mababang hanay hanggang $141,924 para sa isang Manager ng Software Engineering in Canada sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Varicent. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $86.2K

Pul-Stak Software Inhinyero

Kwaliting Asyurans (QA) Software Inhinyero

Manager ng Software Engineering
Median $142K
Manager ng Produkto
Median $94.3K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

Business Analyst
$73.9K
Data Analyst
$8.7K
Siyentipiko ng Data
$114K
Marketing
$84.4K
Disenyor ng Produkto
$101K
Sales
$92.4K
Technical Account Manager
$92K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Kaugnay na mga Kumpanya

  • ApplyBoard
  • BlueDot
  • League
  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
Iba pang Resources