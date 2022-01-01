Direktoryo ng mga Kumpanya
Upstart Mga Sweldo

Ang sahod ng Upstart ay mula $142,572 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyer ng Produkto sa mababang hanay hanggang $448,833 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Upstart. Huling na-update: 11/16/2025

Inhinyero ng Software
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Siyentipiko ng Data
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Manager ng Inhinyeryang Software
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Manager ng Produkto
L5 $339K
L6 $438K
Manager ng Data Science
Median $438K
Analista ng Data
Median $165K
Analista ng Pananalapi
Median $200K
Rekruter
Median $210K
Analista ng Negosyo
$189K
Human Resources
$279K
Disenyer ng Produkto
$143K
Manager ng Programa
$194K
Analista ng Cybersecurity
$185K
Manager ng Programang Teknikal
$344K
Venture Capitalist
$279K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Upstart, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Upstart ay Inhinyero ng Software at the L6 level na may taunang kabuuang bayad na $448,833. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Upstart ay $279,353.

