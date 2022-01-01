Direktoryo ng mga Kumpanya
UPMC
UPMC Mga Sweldo

Ang sahod ng UPMC ay mula $75,375 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Manager ng Proyekto sa mababang hanay hanggang $175,000 para sa isang Actuary sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng UPMC. Huling na-update: 11/16/2025

Inhinyero ng Software
Median $93K
Actuary
Median $175K
Accountant
$78.4K

Analista ng Negosyo
Median $80K
Teknologist ng Impormasyon (IT)
$89.6K
Disenyer ng Produkto
$121K
Manager ng Disenyo ng Produkto
$134K
Manager ng Produkto
$112K
Manager ng Proyekto
$75.4K
Analista ng Cybersecurity
$85.4K
Manager ng Programang Teknikal
$102K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa UPMC ay Actuary na may taunang kabuuang bayad na $175,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa UPMC ay $93,000.

