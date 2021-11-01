Direktoryo ng mga Kumpanya
Uplight
Uplight Mga Sweldo

Ang sahod ng Uplight ay mula $70,350 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Analista ng Data sa mababang hanay hanggang $347,900 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Uplight. Huling na-update: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inhinyero ng Software
Median $160K
Manager ng Inhinyeryang Software
Median $189K
Analista ng Data
$70.4K

Siyentipiko ng Data
$196K
Human Resources
$101K
Manager ng Produkto
$348K
Manager ng Proyekto
$98.8K
Benta
$109K
Manager ng Programang Teknikal
$121K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Uplight ay Manager ng Produkto at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $347,900. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Uplight ay $120,600.

Iba pang Resources