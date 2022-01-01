Upgrade Mga Sweldo

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang sahod ng Upgrade ay mula $54,880 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Analista ng Negosyo sa mababang hanay hanggang $211,050 para sa isang Manager ng Inhinyeryang Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Upgrade. Huling na-update: 11/16/2025

Inhinyero ng Software
Median $143K
Manager ng Produkto
Median $207K
Siyentipiko ng Data
Median $116K

Analista ng Negosyo
$54.9K
Analista ng Data
$90.5K
Analista ng Pananalapi
$88.2K
Human Resources
$79.7K
Disenyer ng Produkto
$129K
Rekruter
$95.6K
Manager ng Inhinyeryang Software
$211K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Upgrade, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Upgrade ay Manager ng Inhinyeryang Software at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $211,050. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Upgrade ay $105,800.

