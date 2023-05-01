Direktoryo ng mga Kumpanya
Upflow
Upflow Mga Sweldo

Ang sahod ng Upflow ay mula $60,480 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $215,324 para sa isang Manager ng Inhinyeryang Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Upflow. Huling na-update: 11/16/2025

Analista ng Data
$103K
Manager ng Produkto
$96.7K
Benta
$67.7K

Inhinyero ng Software
$60.5K
Manager ng Inhinyeryang Software
$215K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Upflow ay Manager ng Inhinyeryang Software at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $215,324. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Upflow ay $96,664.

Iba pang Resources