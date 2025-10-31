Direktoryo ng mga Kumpanya
University of Melbourne
University of Melbourne Inhinyero ng Software Sahod

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Australia package sa University of Melbourne ay umabot sa A$102K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng University of Melbourne. Huling na-update: 10/31/2025

Gitna ng Pakete
University of Melbourne
AI Researcher
Melbourne, VI, Australia
Kabuuan bawat taon
A$102K
Antas
A
Pangunahing Sahod
A$102K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
2 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa University of Melbourne?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Sahod sa Internship

Kasamang mga Titulo

Pananaliksik na Siyentipiko

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa University of Melbourne in Australia ay may taunang kabuuang bayad na A$148,452. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa University of Melbourne para sa Inhinyero ng Software role in Australia ay A$102,197.

Iba pang Resources