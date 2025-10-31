Direktoryo ng mga Kumpanya
University of Melbourne
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Siyentipiko ng Data

  • Lahat ng Siyentipiko ng Data na Sahod

University of Melbourne Siyentipiko ng Data Sahod

Ang average na Siyentipiko ng Data kabuuang kompensasyon in Australia sa University of Melbourne ay mula A$131K hanggang A$184K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng University of Melbourne. Huling na-update: 10/31/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

A$142K - A$165K
Australia
Karaniwang Range
Posibleng Range
A$131KA$142KA$165KA$184K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Siyentipiko ng Data mga submissions sa University of Melbourne para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$34K
Don't get lowballed

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa University of Melbourne?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Siyentipiko ng Data mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Siyentipiko ng Data sa University of Melbourne in Australia ay may taunang kabuuang bayad na A$183,736. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa University of Melbourne para sa Siyentipiko ng Data role in Australia ay A$131,240.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa University of Melbourne

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Netflix
  • SoFi
  • Stripe
  • DoorDash
  • Google
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources