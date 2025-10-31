Direktoryo ng mga Kumpanya
University of Florida
  • Sahod
  • Teknologist ng Impormasyon (IT)

  • Lahat ng Teknologist ng Impormasyon (IT) na Sahod

University of Florida Teknologist ng Impormasyon (IT) Sahod

Ang median na Teknologist ng Impormasyon (IT) kompensasyon package sa University of Florida ay umabot sa $93K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng University of Florida. Huling na-update: 10/31/2025

Gitna ng Pakete
company icon
University of Florida
System Admin/Programmer IV
Gainesville, FL
Kabuuan bawat taon
$93K
Antas
4
Pangunahing Sahod
$93K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Mga taon sa kumpanya
5 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa University of Florida?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Teknologist ng Impormasyon (IT) sa University of Florida ay may taunang kabuuang bayad na $117,627. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa University of Florida para sa Teknologist ng Impormasyon (IT) role ay $93,000.

Iba pang Resources