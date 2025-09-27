United Nations Disenyor ng Produkto Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
United Nations
Ang average na Disenyor ng Produkto kabuuang kompensasyon in Thailand sa United Nations ay mula THB 935K hanggang THB 1.28M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng United Nations. Huling na-update: 9/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

THB 1.01M - THB 1.2M
Thailand
Karaniwang Range
Posibleng Range
THB 935KTHB 1.01MTHB 1.2MTHB 1.28M
Karaniwang Range
Posibleng Range

THB 5.3M

Ano ang mga antas ng karera sa United Nations?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Disenyor ng Produkto sa United Nations in Thailand ay may taunang kabuuang bayad na THB 1,279,873. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa United Nations para sa Disenyor ng Produkto role in Thailand ay THB 934,864.

Iba pang Resources