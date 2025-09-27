Direktoryo ng mga Kumpanya
United Nations Development Programme
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Technical Program Manager

  • Lahat ng Technical Program Manager na Sahod

United Nations Development Programme Technical Program Manager Sahod

Ang average na Technical Program Manager kabuuang kompensasyon in Pakistan sa United Nations Development Programme ay mula PKR 5.09M hanggang PKR 7.27M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng United Nations Development Programme. Huling na-update: 9/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Pakistan
Karaniwang Range
Posibleng Range
PKR 5.09MPKR 5.84MPKR 6.83MPKR 7.27M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Technical Program Manager mga submissions sa United Nations Development Programme para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

PKR 44.94M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang PKR 8.43M+ (minsan PKR 84.26M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa United Nations Development Programme?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Technical Program Manager mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Technical Program Manager sa United Nations Development Programme in Pakistan ay may taunang kabuuang bayad na PKR 7,265,022. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa United Nations Development Programme para sa Technical Program Manager role in Pakistan ay PKR 5,091,725.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa United Nations Development Programme

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Netflix
  • Intuit
  • DoorDash
  • Stripe
  • Facebook
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources