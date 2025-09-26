Direktoryo ng mga Kumpanya
United Internet Program Manager Sahod

Ang average na Program Manager kabuuang kompensasyon in Germany sa United Internet ay mula €92.5K hanggang €129K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng United Internet. Huling na-update: 9/26/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€100K - €121K
Germany
Karaniwang Range
Posibleng Range
€92.5K€100K€121K€129K
Karaniwang Range
Posibleng Range

€143K

Ano ang mga antas ng karera sa United Internet?

Mga Madalas na Tanong

