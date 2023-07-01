Direktoryo ng mga Kumpanya
United Capital Partners
United Capital Partners Mga Sweldo

Ang sahod ng United Capital Partners ay mula $1,235 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Accountant in Egypt sa mababang hanay hanggang $20,689 para sa isang Business Development in Saudi Arabia sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng United Capital Partners. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Accountant
$1.2K
Business Development
$20.7K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa United Capital Partners ay Business Development at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $20,689. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa United Capital Partners ay $10,962.

