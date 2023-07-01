United Capital Partners Mga Sweldo

Ang sahod ng United Capital Partners ay mula $1,235 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Accountant in Egypt sa mababang hanay hanggang $20,689 para sa isang Business Development in Saudi Arabia sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng United Capital Partners. Huling na-update: 10/9/2025
