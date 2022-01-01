Unigroup Mga Sweldo

Ang sahod ng Unigroup ay mula $59,706 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Data Analyst in United Kingdom sa mababang hanay hanggang $91,242 para sa isang Human Resources in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Unigroup. Huling na-update: 10/16/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
