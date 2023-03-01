Direktoryo ng mga Kumpanya
Unify Consulting Mga Sweldo

Ang sahod ng Unify Consulting ay mula $145,725 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Marketing Operations sa mababang hanay hanggang $221,100 para sa isang Solution Architect sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Unify Consulting. Huling na-update: 10/16/2025

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Business Analyst
$151K
Business Development
$153K
Marketing Operations
$146K
Disenyor ng Produkto
$172K
Solution Architect
$221K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Unify Consulting ay Solution Architect at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $221,100. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Unify Consulting ay $161,500.

