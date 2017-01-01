Direktoryo ng mga Kumpanya
Uni Klinger
    • Tungkol sa

    Uni Klinger Limited, a joint venture of Neterwala Group and Klinger AG, has been a leading manufacturer of niche, reliable, and eco-friendly fluid control and sealing products since 1983.

    uniklinger.com
    Website
    1983
    Taong Naitatag
    330
    Bilang ng mga Empleyado
    $50M-$100M
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

    Iba pang Resources