Underdog Fantasy
Underdog Fantasy Mga Sweldo

Ang sahod ng Underdog Fantasy ay mula $145,000 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $215,912 para sa isang Disenyor ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Underdog Fantasy. Huling na-update: 10/12/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $145K
Disenyor ng Produkto
Median $216K

UX Disayner

Recruiter
Median $183K

Manager ng Produkto
$166K
Manager ng Software Engineering
$169K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Underdog Fantasy, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Underdog Fantasy is Disenyor ng Produkto with a yearly total compensation of $215,912. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Underdog Fantasy is $169,150.

