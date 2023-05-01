Direktoryo ng mga Kumpanya
Ultima Genomics
Ultima Genomics Mga Sweldo

Ang sahod ng Ultima Genomics ay mula $110,445 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Mechanical Engineer sa mababang hanay hanggang $195,975 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Ultima Genomics. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Biomedical Engineer
$189K
Hardware Engineer
$152K
Mechanical Engineer
$110K

Inhinyero ng Software
$196K
Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Die hoogste betalende rol gerapporteer by Ultima Genomics is Inhinyero ng Software at the Common Range Average level met 'n jaarlikse totale vergoeding van $195,975. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Ultima Genomics is $170,643.

