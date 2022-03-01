Direktoryo ng mga Kumpanya
Ulta Beauty Mga Sweldo

Ang sahod ng Ulta Beauty ay mula $120,146 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Siyentipiko ng Data sa mababang hanay hanggang $172,000 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Ulta Beauty. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Inhinyero ng Software
Median $172K
Siyentipiko ng Data
$120K
Disenyor ng Produkto
$126K

Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

