Udemy Mga Sweldo

Ang sahod ng Udemy ay mula $48,676 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Manager ng Produkto sa mababang hanay hanggang $382,500 para sa isang Property Manager sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Udemy. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Siyentipiko ng Data
L3 $165K
L4 $237K
Marketing
Median $166K

Disenyor ng Produkto
Median $165K
Recruiter
Median $115K
Manager ng Software Engineering
Median $117K
Business Operations Manager
$135K
Business Analyst
$255K
Customer Service
$275K
Data Science Manager
$72.1K
Marketing Operations
$139K
Manager ng Produkto
$48.7K
Program Manager
$117K
Project Manager
$172K
Property Manager
$383K
Sales
$181K
Solution Architect
$218K
Technical Program Manager
$147K
Venture Capitalist
$291K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Udemy ay Property Manager at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $382,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Udemy ay $168,500.

