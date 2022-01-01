Direktoryo ng mga Kumpanya
Twilio Mga Sweldo

Ang sahod ng Twilio ay mula $25,870 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Human Resources in Colombia sa mababang hanay hanggang $623,924 para sa isang Inhinyero ng Software in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Twilio. Huling na-update: 10/18/2025

Inhinyero ng Software
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Data Inhinyero

Prodaksyong Software Inhinyero

Manager ng Produkto
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Manager ng Software Engineering
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Sales
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Akawnt Eksekutib

Disenyor ng Produkto
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

UX Disayner

Recruiter
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Marketing
L3 $145K
L4 $241K
Data Analyst
Median $142K
Sales Engineer
Median $256K
Siyentipiko ng Data
Median $303K
Financial Analyst
Median $170K
Product Design Manager
Median $225K
Program Manager
Median $189K
Business Analyst
Median $150K
Customer Service
Median $96K
Project Manager
Median $248K
Accountant
$103K

Technical Accountant

Administrative Assistant
$175K
Business Operations
$272K
Business Operations Manager
$304K
Business Development
$246K
Chief of Staff
$195K
Customer Service Operations
$220K
Customer Success
$75.3K
Data Science Manager
$89.1K
Human Resources
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Legal
$151K
Marketing Operations
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Solution Architect
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Technical Program Manager
$179K
Technical Writer
$238K
UX Researcher
$126K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Twilio, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Twilio, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Twilio, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Twilio ay Inhinyero ng Software at the IC6 level na may taunang kabuuang bayad na $623,924. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Twilio ay $220,710.

