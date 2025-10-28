Trip.com Pag-unlad ng Negosyo Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Trip.com
Ang average na Pag-unlad ng Negosyo kabuuang kompensasyon in China sa Trip.com ay mula CN¥270K hanggang CN¥376K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Trip.com. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CN¥290K - CN¥341K
China
Karaniwang Range
Posibleng Range
CN¥270KCN¥290KCN¥341KCN¥376K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Trip.com?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Pag-unlad ng Negosyo sa Trip.com in China ay may taunang kabuuang bayad na CN¥376,357. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Trip.com para sa Pag-unlad ng Negosyo role in China ay CN¥270,205.

Iba pang Resources