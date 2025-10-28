Direktoryo ng mga Kumpanya
TripAdvisor
TripAdvisor Operasyon ng Negosyo Sahod

Ang Operasyon ng Negosyo kompensasyon in United States sa TripAdvisor ay umabot sa €54.6K bawat year para sa SE2. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng TripAdvisor. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€44.7K - €54.1K
Spain
Karaniwang Range
Posibleng Range
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
Karaniwang Range
Posibleng Range
Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa TripAdvisor, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Operasyon ng Negosyo sa TripAdvisor in United States ay may taunang kabuuang bayad na €57,614. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa TripAdvisor para sa Operasyon ng Negosyo role in United States ay €41,224.

