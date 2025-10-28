TripAdvisor Operasyon ng Negosyo Sahod

Ang Operasyon ng Negosyo kompensasyon in United States sa TripAdvisor ay umabot sa €54.6K bawat year para sa SE2. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng TripAdvisor. Huling na-update: 10/28/2025
Karaniwang Kabuuang Kompensasyon
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa TripAdvisor, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)