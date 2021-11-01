Direktoryo ng mga Kumpanya
Travelers
Travelers Mga Sweldo

Ang sahod ng Travelers ay mula $51,299 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Financial Analyst in Canada sa mababang hanay hanggang $281,585 para sa isang Manager ng Software Engineering in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Travelers. Huling na-update: 10/26/2025

Inhinyero ng Software
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Data Inhinyero

Prodaksyong Software Inhinyero

Siyentipiko ng Data
Median $135K
Actuary
Median $143K

Manager ng Produkto
Median $163K
Project Manager
Median $155K
Underwriter
Median $121K
Sales
Median $132K
Disenyor ng Produkto
Median $96K
Accountant
$86.6K
Business Analyst
$86.9K
Customer Service
$84K
Customer Service Operations
$64.3K
Data Analyst
$95.5K
Data Science Manager
$179K
Financial Analyst
$51.3K
Geological Engineer
$79.6K
Graphic Designer
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Manager ng Software Engineering
$282K
Solution Architect
$261K

Data Architect

Technical Program Manager
$129K
Venture Capitalist
$98.5K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Travelers ay Manager ng Software Engineering at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $281,585. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Travelers ay $129,350.

