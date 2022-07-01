Trapp Technology Mga Sweldo

Ang sahod ng Trapp Technology ay mula $52,735 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Cybersecurity Analyst sa mababang hanay hanggang $64,320 para sa isang Information Technologist (IT) sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Trapp Technology. Huling na-update: 10/26/2025
