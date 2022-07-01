Direktoryo ng mga Kumpanya
Trapp Technology
Trapp Technology Mga Sweldo

Ang sahod ng Trapp Technology ay mula $52,735 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Cybersecurity Analyst sa mababang hanay hanggang $64,320 para sa isang Information Technologist (IT) sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Trapp Technology. Huling na-update: 10/26/2025

Information Technologist (IT)
$64.3K
Cybersecurity Analyst
$52.7K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Trapp Technology ay Information Technologist (IT) at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $64,320. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Trapp Technology ay $58,528.

