Trapeze Group Mga Sweldo

Ang sahod ng Trapeze Group ay mula $50,176 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Customer Service in Canada sa mababang hanay hanggang $82,356 para sa isang Accountant in Australia sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Trapeze Group. Huling na-update: 10/26/2025

Accountant
$82.4K
Customer Service
$50.2K
Siyentipiko ng Data
$71.6K

Inhinyero ng Software
$64.4K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Trapeze Group ay Accountant at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $82,356. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Trapeze Group ay $68,033.

