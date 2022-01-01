Direktoryo ng mga Kumpanya
TransUnion
TransUnion Mga Sweldo

Ang sahod ng TransUnion ay mula $10,548 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Financial Analyst in India sa mababang hanay hanggang $300,000 para sa isang Sales in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng TransUnion. Huling na-update: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Siyentipiko ng Data
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Inhinyero ng Software
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Backend Software Inhinyero

Manager ng Produkto
L2 $113K
L4 $179K

Data Science Manager
Median $184K
Business Analyst
Median $99.5K
Sales
Median $300K
Business Operations Manager
$123K
Business Development
$140K
Data Analyst
$116K
Financial Analyst
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Legal
$114K
Konsultant sa Pamamahala
$101K
Marketing
$231K
Marketing Operations
$88.7K
Disenyor ng Produkto
$97.5K
Program Manager
$140K
Project Manager
Median $149K
Manager ng Software Engineering
$110K
Technical Program Manager
$184K
Venture Capitalist
$169K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa TransUnion ay Sales na may taunang kabuuang bayad na $300,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa TransUnion ay $122,610.

Iba pang Resources