TINT Disenyer ng Produkto Sahod

Ang median na Disenyer ng Produkto kompensasyon in United States package sa TINT ay umabot sa $75K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng TINT. Huling na-update: 11/4/2025

Gitna ng Pakete
company icon
TINT
Product Designer
San Francisco, CA
Kabuuan bawat taon
$75K
Antas
L1
Pangunahing Sahod
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
5 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa TINT?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Disenyer ng Produkto sa TINT in United States ay may taunang kabuuang bayad na $80,400. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa TINT para sa Disenyer ng Produkto role in United States ay $75,000.

Iba pang Resources