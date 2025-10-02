Direktoryo ng mga Kumpanya
Times Internet Manager ng Produkto Sahod sa Greater Delhi Area

Ang median na Manager ng Produkto kompensasyon in Greater Delhi Area package sa Times Internet ay umabot sa ₹3.57M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Times Internet. Huling na-update: 10/2/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Times Internet
Product Manager
Noida, UP, India
Kabuuan bawat taon
₹3.57M
Antas
L1
Pangunahing Sahod
₹3.57M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Mga taon sa kumpanya
5 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
7 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Times Internet?

₹13.94M

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Sahod sa Internship

Mag-ambag

Mga Madalas na Tanong

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manager ng Produkto v Times Internet in Greater Delhi Area predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹8,975,740. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Times Internet pre pozíciu Manager ng Produkto in Greater Delhi Area je ₹3,568,635.

