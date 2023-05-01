Direktoryo ng mga Kumpanya
Tier1 Financial Solutions
Tier1 Financial Solutions Mga Sweldo

Ang sahod ng Tier1 Financial Solutions ay mula $36,892 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $60,149 para sa isang Business Analyst sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Tier1 Financial Solutions. Huling na-update: 10/15/2025

Business Analyst
$60.1K
Inhinyero ng Software
$36.9K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Tier1 Financial Solutions ay Business Analyst at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $60,149. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Tier1 Financial Solutions ay $48,520.

