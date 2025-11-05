Direktoryo ng mga Kumpanya
Tiendamia Inhinyero ng Software Sahod

Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon in Costa Rica sa Tiendamia ay mula CRC 13.39M hanggang CRC 19.04M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Tiendamia. Huling na-update: 11/5/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CRC 15.17M - CRC 17.27M
Costa Rica
Karaniwang Range
Posibleng Range
CRC 13.39MCRC 15.17MCRC 17.27MCRC 19.04M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Tiendamia?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Tiendamia in Costa Rica ay may taunang kabuuang bayad na CRC 19,042,330. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Tiendamia para sa Inhinyero ng Software role in Costa Rica ay CRC 13,394,181.

Iba pang Resources